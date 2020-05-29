Алматы. 29 мая. КазТАГ — Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 204 км к юго-востоку от Алматы, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 29 мая в 01 час. 38 мин. 26 сек. алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 204 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8,8. Магнитуда MPV 4,5. Координаты эпицентра 43.00° с.ш. 79.40° в.д. Глубина 25 км», — говорится в сообщении в пятницу.

Как сообщается, сведении об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.