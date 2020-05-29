Семья сбитого насмерть начальником полиции в Щучинске боится ухода виновника от наказания

Кокшетау. 29 мая. КазТАГ – Семья сбитого насмерть начальником линейного отделения полиции Макинска в Щучинске боится ухода виновника от наказания, сообщает Kokshetau Asia.

«На данный момент никто из полиции к нам не являлся, мы не можем получить от них результаты судмедэкспертизы, в каком состоянии находился водитель, был ли он пьян. Номер следователя отключен, думаем, вряд ли дозвонимся к нему в ближайшее время. Мы просим все компетентные органы взять на контроль это дело, так как боимся, что будут предприняты действия по смягчению вины. Для чего он тогда сразу скрылся с места ДТП? Потому что знает, как действовать в таких ситуациях, ведь он полицейский. Уже в соцсетях удаляют ранее опубликованные видео», — сообщила Маржагуль Нукенова – дочь погибшего.

Она уточнила, что к ним приходил отец полицейского и просил извинения.

«Мы сказали, если вы реально осознаете вину и готовы помочь, помогите маме перекрыть оставшуюся ипотеку, ведь папа работал и платил сам. Сейчас мама убита горем и не знает, как жить дальше, остался братишка студент. На следующий день этот мужчина пришел и сказал, что такую сумму он не сможет перекрыть, предложил дать бата и Т200 тыс., мы его выпроводили», — сказала девушка.

Родные погибшего считают, что полицейский начальник «скрылся с места ДТП неспроста».

«Мой отец от удара получил страшные травмы, его всего переломало, открытый перелом черепа, хоронили без мозга, настолько страшной была травма головы, нам его даже не показали. Это на какой скорости летела машина, чтобы настолько изуродовать человека, чтобы не заметить целый терминал перед собой и не отдавать отчета, что там люди. Отца откинуло на 40-50 метров. Очевидцы рассказывают, он даже не остановился, задержали его только в Макинске», — добавила дочь жертвы ДТП.

ДТП произошло 26 мая около 15.00-16.00 на терминале оплаты за проезд по платной дороге «Казавтожол» Нур-Султан–Кокшетау. Автомобиль сбил насмерть 53-летнего мужчину который погиб на месте. Как выяснилось позже – за рулем был начальник линейного отделения полиции на станции Макинка линейного отдела полиции на станции Кокшетау майор полиции Ролан Кангожин.

Как заявили в департаменте полиции на транспорте, Кангожин 27 мая был уволен из органов внутренних дел. Теперь уже экс-полицейский арестован. Дело расследуют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Родные погибшего считают данную статью слишком мягкой.