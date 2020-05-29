Алматы. 29 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Международные резервы Казахстана в валюте на 1 мая составили $30,557 млрд, сообщает Национальный банк.

«Международные резервы Казахстана в валюте на 1 мая составили $30,557 млрд. Из них резервы в конвертируемых валютах – $8,981 млрд: ценные бумаги – $5,07 млрд, всего валюты и депозитов – $3,912 млрд, в том числе, в других центральных банках, банке международных расчетов (БМР), Международном валютном фонде (МВФ) и банках, штаб-квартиры которых расположены за пределами страны, предоставляющей отчетность – $2,261 млрд», — следует из отчета, размещенного на официальном сайте Нацбанка в пятницу.

Также, резервная позиция в МВФ составляет $270 млн, специальные права заимствования (СДР) – $482 млн.

Золота в международных резервах РК – 12,12 млн тройских унций на $20,814 млрд, прочих резервных активов – 9 млн.