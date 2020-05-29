«Приглашения на парад Победы, который состоится в Москве 24 июня, рассылаются пока только главам государств СНГ». «Депутаты мажилиса и сената узаконили понятие «парламентская оппозиция». «Сможет ли новый закон о митингах всколыхнуть «политическое болото»?»

Сетевой Казахстан 29 мая 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Пандемия поставила под угрозу развитие всех государств» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в Мероприятии высокого уровня «Финансирование развития в эпоху COVID-19 и в последующий период». Виртуальный форум состоялся по инициативе Генерального секретаря ООН Антониу ГУТЕРРИША, премьер-министров Канады и Ямайки Джастина ТРЮДО и Эндрю ХОЛНЕССА. Выступая в качестве председателя Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), Касым-Жомарт ТОКАЕВ обратил внимание мирового сообщества на то, что «пандемия поставила под угрозу развитие всех государств, при этом страны РСНВМ оказались в числе наиболее пострадавших от сокращения внешнего финансирования, торговли и инвестиций«.

«Поездки во время карантина: что нужно знать пассажирам поездов» — Директор регионального филиала по пассажирским перевозкам «Северный» АО «Пассажирские перевозки» Гульнар КОНЫСБАЕВА в ходе пресс-тура рассказала о новых требованиях к пассажирам и проводникам пассажирских поездов на период пандемии.

KOMMERSANT . RU . «Лидеры стран СНГ создают парадное настроение» — Приглашения на парад Победы, который состоится в Москве 24 июня, рассылаются пока только главам государств СНГ, а с остальными высокопоставленными зарубежными гостями вопрос будет решаться «уже по ситуации». Заявление Владимира ПУТИНА о том, что парад состоится 24 июня, прозвучало во вторник ровно в 15:00 по московскому времени. Первое обещание иностранного лидера приехать на празднования — ровно через час. О том, что приглашение Владимира Путина «с благодарностью принято», сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Через считанные минуты к господину Токаеву добавился еще один лидер — президент Молдавии Игорь ДОДОН. По состоянию на вечер четверга кроме Казахстана и Молдавии приглашения приняли только президент Киргизии Сооронбай ЖЭЭНБЕКОВ, президент Сербии Александр ВУЧИЧ, а также лидеры двух частично признанных республик — Абхазии и Южной Осетии — Аслан БЖАНИЯ и Анатолий БИБИЛОВ.

TIME . KZ . «Теперь в парламенте можно выражаться» — Депутаты мажилиса и сената узаконили понятие «парламентская оппозиция». Это значит, что уже скоро в законодательном органе власти могут появиться партии, имеющие отличные от правящей политсилы взгляды на злободневные вопросы общества. Принятые в четверг сенаторами соответствующие поправки в конституционный закон о парламенте и статусе его депутатов и закон о комитетах и комиссиях парламента отправлены на подпись главе государства. Проекты законов сенаторам представил один из их разработчиков — мажилисмен Азат ПЕРУАШЕВ, подчеркнувший в своем выступлении, что основной законодательной новеллой является введение в правовое поле слова «оппозиция».

CAMONITOR . KZ . «Сможет ли новый закон о митингах всколыхнуть «политическое болото»?» — Итак, глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан». Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что с момента прихода к власти второго президента РК ни один законодательный акт не ожидался с таким нетерпением.

INFORM . KZ . «Данияр Ашимбаев: Нужно учитывать национальные интересы, а не мнения зарубежных экспертов» — Следует отметить, что новый Закон «О мирных собраниях» предоставляет хорошие возможности гражданам для выражения своего мнения. Есть много ситуаций, когда митинг является очень важной формой выражения протеста – по социальным, экономическим и политическим вопросам. Конечно, если ситуация требует именно митинга, это означает, что власть где-то что-то недоработала, проигнорировала обращения, создала ситуацию, когда у людей не осталось другого выхода, кроме как выйти на улицу. И эффективная работа госорганов – лучшая гарантия от таких форм выражения своего мнения. Это право граждан.

EXCLUSIVE . KZ . «Активисты требуют отставки Берика Имашева» — Независимые наблюдатели и движение HAQ требуют отставки главы и руководства ЦИК. На днях Общественное объединение «Независимые Наблюдатели» и Гражданское движение «HAQ» обратились с открытым письмом к президенту ТОКАЕВУ. В письме гражданские активисты напоминают, что во время внеочередных президентских выборов 9 июня 2019 года в Казахстане независимыми наблюдателями, а также миссией наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), были зафиксированы со стороны членов избирательной комиссии такие существенные нарушения в выборных процессах, как: вбросы бюллетеней, пренебрежение процедурами, означающие невозможность честного подсчета голосов.

EHONEWS . KZ . «Гульмира Илеуова: четверть граждан не знает за какую партию голосовать на выборах в Мажилис» — Весной следующего года должны состояться выборы в Мажилис и маслихаты, которые пройдут по партийным спискам и уже сейчас началась заметная активность ряда партий во главе с правящей. Гульмира ИЛЕУОВА, президент Центра социальных исследований «Стратегия», ответила на ряд вопросов «Эху Казахстана», прокомментировав ситуацию и процессы партийного строительства в стране в связи с принятием нового закона о партиях.

IA — CENTR . RU . Газиз АБИШЕВ – «Школьное образование в Казахстане: проблем хватает, с чего начать?» — Развитие школьного образования является стратегическим приоритетом Республики Казахстан. Здесь важно найти баланс – не слишком всё упрощать, но и не перемудрить в реформаторском порыве. То, что проблемы средней школы подняли на уровень Нацсовета и обсудили в прямом национальном интернет-эфире – это чрезвычайно важный позитивный шаг в конструктивном направлении. Главное, не сбивать фокус внимания и не позволять править бал непрофессионалам, популистам и коррупционерам.

KURSIV . KZ . «Как Казахстану удалось срезать первую волну коронавируса» — Беседа с Елжаном БИРТАНОВЫМ — Способность организма сопротивляться, адаптироваться у людей с хроническими заболеваниями оказывается гораздо ниже. В любом случае необходимо изучать штаммы вируса и делать это масштабно. В настоящий момент во многих странах запущены проекты по изучению генетики вируса COVID-19. Мы тоже подключились к этому процессу. Кроме того, во многих странах начали изучать взаимосвязь иммунного ответа. Это очень важно для того, чтобы знать, есть ли генетическая предрасположенность человека к коронавирусу.

LITER . KZ . «Что будет с коронавирусом этим летом? Прогнозы инфекциониста» — К примеру, грипп регистрируется в осенне-зимние месяцы, а кишечные инфекции часто дают вспышки летом. Что будет с коронавирусом в летние месяцы 2020 года, рассказала редакции профессор, заместитель директора по клинической и научной работе «Национального Научного центра фтизиопульмонологии», детский инфекционист Ляззат ЕРАЛИЕВА — Чтобы коронавирус не распространялся погода должна быть сухой, а температура высокой. Вирус никуда не исчезнет, но повышения не будет. Вы никогда не задавались вопросом, почему вторую волну связывают именно с осенью? Потому что осенью дожди, понижение температуры.

EXPRESS — K . KZ . «За последние 20 лет из Казахстана в офшоры утекло 140 млрд долларов» — Сенатор Ольга ПЕРЕПЕЧИНА подняла проблему вывода капитала в офшоры. За последние 20 лет из страны утекло 140 млрд долларов. На пленарном заседании сената Перепечина обратилась в правительство с вопросом, как наша страна намерена добиваться возврата средств. За последние пять лет Министерством финансов было возбуждено 238 дел, связанных с бегством капитала. Однако все они были прекращены. Причем большинство из-за отсутствия состава преступления.

Александр КАМИНСКИЙ – «Через какую призму смотрит на окружающую действительность казахстанская статистика?» — Если быть точным, то 349 тысяч 800 ипэшников работают в жанре, который называется буквально так – «оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов». Меня это всегда несколько смущало, ведь никто из зрячих не перепутает брутального работника СТО в замасленной спецовке с гламурной девочкой, торгующей косметикой в бутике. А вот статистика никакой разницы в упор не видит. Но ведь она есть! У торговли одна специфика, у транспорта – радикально другая. Ну почему нет такой общей отрасли, как «гинекология и магистральные газопроводы» или «классический балет, силовые трансформаторы и подстанции», а базарный прилавок с дынями вдруг объединили с какими-то мотоциклами и сказали, что никого роднее нет?

«Детей с инвалидностью избивали и привязывали к кроватям работники психоневрологического центра» — В Павлодаре детей с инвалидностью регулярно избивали и привязывали к кроватям на ночь. Работников городского психоневрологического центра обвиняют в истязании несовершеннолетних пациентов. Шокирующие факты стали известны после прокурорской проверки.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Внедорожники и седаны: на что акиматы тратятся во время карантина?» — Речи об экономии денег и кризисе, звучащие чуть ли не каждый день с высоких трибун, слышали, пожалуй, все чиновники. Но далеко не все взяли эти слова на вооружение и постарались потуже затянуть пояса. Как говорится, война войной, а закупки по расписанию. Корреспондент составил подборку расходов во время пандемии на элитные машины для полицейских.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ – «Руководить МВД должен не очередной человек из системы, а гражданское лицо» — И лично у меня все больше складывается ощущение, что эта система сама исправить себя не способна. Потому что любой человек, даже самый адекватный, попав в нее, начинает работать по ее правилам. И может быть, верным было предложение, которое в эти дни озвучили уже многие – руководить МВД должен не очередной человек из системы, а гражданское лицо. Может быть, такой человек сможет добиться реальных изменений, реальной реформы. Которая не ограничится сменой цвета формы, строительством пары новых офисов, и увольнением тех, кто попался под руку.

CARAVAN . KZ . «Отец совершившего смертельное ДТП на блокпосту дал откровенное интервью» — По версии отца, протаранивший блокпост и патрульную машину мужчина просто мог уснуть за рулем, об этом стало известно из интервью Информбюро 31 — Я сомневаюсь в том, что мой сын был в состоянии опьянения. Накануне он дежурил и вообще проработал 18-19 суток подряд без отдыха на блокпосту в эти карантинные дни. Возможно, что в такую рань, когда было 5 часов утра, он просто потерял контроль и непроизвольно заснул за рулем из-за постоянного недосыпания. Он никак не мог умышленно наехать на своих коллег, с которыми дружил.

AZATTYQ . ORG . «Год после дерзкого убийства активиста Галы Бактыбаева. Боль и борьба его близких» — 28 мая 2019 года на пороге собственного дома выстрелом в голову был убит Галы БАКТЫБАВ — активист, поднимавший социальные проблемы и расследовавший коррупцию в Жанааркинском районе Карагандинской области. Спустя год виновные в преступлении всё еще не наказаны.

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