На 1 апреля по обязательному страхованию выплачено более Т9 млрд – Нацбанк

Aлматы. 29 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Чистые выплаты по обязательному страхованию на 1 апреля превысили Т9 млрд, следует из отчета, размещенного на официальном сайте Национального банка РК в пятницу.

При этом, было заявлено претензий 25 696 и сделано 25 289 выплат. Таким образом, было удовлетворено более 98% претензий.

По гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств(ГПО ВТС) заявлено претензий 21 102, а сделано чистых выплат – 20 816 на Т7,8 млрд, по гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами заявлено претензий 97, а сделано выплат – 107 на Т56 млн, по страхованию туриста заявлено претензий 3 677, а сделано выплат – 3 667 на Т238 млн и по страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей заявлено претензий 815, а сделано выплат – 697 на Т996 млн, уточняется в отчете.