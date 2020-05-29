Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Распространение стадных саранчовых в РК ожидается на площади 554 тыс. га в 2020 году, сообщил председатель комитета государственной инспекции в АПК министерства сельского хозяйства РК Алмабек Марс.

«Согласно прогнозируемых данных РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» в 2020 году ожидается распространение стадных саранчовых вредителей на площади 554 тыс. га, в том числе итальянского пруса – 295,9 тыс. га, азиатской саранчи – 164,2 тыс. га и марокской саранчи – 93,9 тыс. га», — сообщил Марс в пятницу в СЦК.

Кроме того, распространение нестадных саранчовых вредителей прогнозируется на площади 266,8 тыс. га.