Инвестиции приходят туда, где есть условия 29.05.2020 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 141 0 Экономист Айдархан Кусаинов о том, почему нормальному инвестору завод в подарок не нужен Похожие материалы: «Самрук-Энерго» сократит инвестиции в 2020 году на Т9,3 млрд «5-10-20» – Названы условия ипотечного кредитования по пилотному проекту «Шаңырақ» Названы условия возобновления работы детсадов и образовательных центров в Казахстане Что в действительности есть общего у казахов и турок, кроме их тюркских языков? Вакцинация не станет принудительной, есть норма по детям, посещающим детсады – Биртанов