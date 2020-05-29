Алматы. 29 мая. КазТАГ — Около 5 тыс. казахстанцев стали жертвами псевдоинвесткомпании, ущерб оценивается в $37 млн, сообщает «Первый канал «Евразия».

«Жертвами очередной финансовой пирамиды, которая работала под видом инвестиционной компании, стали тысячи казахстанцев – около 5 тыс. человек из разных регионов. Люди вложили деньги в надежде на солидную прибыль, но в итоге оказались у разбитого корыта. (Предполагаемый – КазТАГ) основатель компании пустился в бега. В надежде вернуть свои деньги пострадавшие (28 мая – КазТАГ) штурмовали офис департамента полиции (в Алматы – КазТАГ). (…) По самым скромным подсчетам, жертвами схемы стали около 5 тыс. человек. Им причинен ущерб в $37 млн», — говорится в сообщении.

Как сообщается, собравшиеся у здания ДП в Алматы десятки людей в разное время вложили деньги в инвестиционную компанию с оптимистичным названием «Лидер», якобы занималась компания торговлей биткоинами.

Со слов пострадавших, их заманивали красивыми сказками, обещали 30% от вложенной суммы каждый месяц.

«В 2018 году я вложила деньги, в сентябре. Через два месяца я хотела забрать назад, когда компания крах объявила. Я вложила сумму Т3 млн, у меня сын болел на тот момент, он был инвалидом. Я вложила сумму, ребенку срочно нужно было вылетать в Москву. Я не смогла это все взять, и у меня сын умер», — сказала жительница Алматы Равиля Нухунова.

По словам другой алматинки Ратай Бигатаровой, она вложила $57 тыс., которые копила всю жизнь, но в итоге лишилась всего.

«Я вложила эти деньги, думала, что-то из этого получу, потому что у меня дети, которых нужно поставить на ноги. А 29 декабря 2019 года у нас сгорел вообще дом. Вообще без жилья остались. Четверо детей, две внучки на руках», — сказала она.

Как отмечается, люди признаются, что высокая ставка насторожила не всех, руководство настолько умело входило в доверие, тем более, что некоторые вкладчики успели получить какую-то часть денег.

«Пострадавшие признаются, что сначала предполагаемый руководитель компании даже обещал людям вернуть деньги и говорил, что сам стал жертвой главного учредителя. (…) Так и не получив обещанных денег, люди написали заявление в полицию. Но с прошлого года, якобы, с мертвой точки дело не сдвинулось. Сейчас в отношении главы компании возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Где он находится, неизвестно. Мужчина объявлен в международный розыск. В отношении него заочно избрана мера пресечения арест», — говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника ДП Алматы по следственной работе Рустама Абдрахманова, в настоящее время зарегистрировано около 80 уголовных дел.

«В связи с учетом большого объема работы материалы дела в настоящее время приняты в производство следственного управления департамента полиции города Алматы. Подозреваемое лицо установлено. Деяния его квалифицированы. Его местонахождение устанавливается. В отношении других работников товарищества меры пресечения не избирались», — сказал замначальника.