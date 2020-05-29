Алматы. 29 мая. КазТАГ – Только три казахстанских банка из топ-10 показали прирост вкладов в апреле, сообщает пресс-служба Kaspi.kz.

По данным Национального банка, в апреле общий объем депозитов населения в банках сократился на Т32,8 млрд. Среди 10 крупнейших банков только три показали положительную динамику вкладов в апреле. Первое место с большим отрывом занял Kaspi с ростом депозитов населения сразу на Т74,8 млрд. На конец апреля общий объем вкладов физических лиц в Kaspi превысил Т1,6 трлн.

Апрельские показатели Kaspi частично компенсировали спад по банковскому сектору в целом.

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В тройку банков с ростом депозитов также вошли «Жилстройсбербанк» и «Ситибанк» с символическим ростом. Остальные банки из топ-10 зафиксировали существенный отток вкладов за месяц.