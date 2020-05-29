Т1 млн заложили в бюджет РК на 2020 год на единовременную компенсацию жертвам репрессий

Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ – Т1 млн заложили в республиканский бюджет Казахстана на 2020 год на единовременную компенсацию жертвам политических репрессий, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения РК.

«В соответствии с законом РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» лицам, подвергшимся необоснованным репрессиям и реабилитированным в соответствии с законодательством, выплачивается денежная компенсация из расчета 3/4 МРП, действующего на момент обращения в органы социальной защиты, за каждый месяц пребывания их в указанных местах, но не более 100 МРП. За период с 2003 по 2019 годы единовременная денежная компенсация из республиканского бюджета выплачена на сумму Т2,9 млрд. На 2020 год в республиканском бюджете на указанные цели предусмотрен Т1 млн», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Редакция МИА КазТАГ уточнила у пресс-службы ведомства, Т1 млн получит каждая семья или это общая сумма, рассчитанная на всех.

«На всех», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, добавили в минтруда, жертвам политических репрессий, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, независимо от иных видов социальных выплат выплачивается специальное государственное пособие (СГП) в размере 1,07 МРП или Т2973 (с 1 апреля 2020 года).

«За период с 2005 года по 2019 годы СГП выплачено на сумму Т12 млрд. На выплату СГП на 2020 год запланировано Т1 174 800 000. Численность получателей СГП из числа жертв массовых политических репрессий и пострадавших от политических репрессий на 1 мая составила 33 984 человека», — уточнили в МТСЗН РК.

Кроме того, пояснили в ведомстве, реабилитированные граждане, а также лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, имеют право на:

— зачет времени содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы, ссылки, привлечения к принудительному труду с ограничением свободы на спецпоселении и на принудительном лечении в психиатрических учреждениях в стаж для получения пенсии – в тройном размере;

— получение очередного трудового отпуска в удобное для них время, а также на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году;

— первоочередную установку телефонов;

— первоочередное устройство в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, проживание в них на полном государственном обеспечении;

— льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями;

— бесплатную консультацию адвокатов по вопросам, связанным с реабилитацией.

«Местные исполнительные органы по решению местных представительных органов вправе устанавливать за счет местных бюджетов дополнительные меры по оказанию материальной и других видов помощи лицам, подвергшимся политическим репрессиям и реабилитированным в соответствии с законодательством. Так, ежегодно ко Дню памяти жертв политических репрессий местными исполнительными органами предоставляется единовременная материальная помощь жертвам и пострадавшим от политических репрессий. В 2020 году за счет средств местных бюджетов 7 090 гражданам оказана единовременная материальная помощь на сумму Т159 млн в размере от 2 МРП до Т150 тыс.», — сказано в сообщении.

В результате политики по выявлению «врагов народа» в период с 1921 по 1954 годы в Казахстане было осуждено 100 тыс. человек, к 25 тыс. из них была применена высшая мера наказания – расстрел.

«На территории республики находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАГ – АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 млн человек. В 1930-1940-е годы Казахстан был местом депортации для миллионов советских граждан. Осенью 1937 года в республику были переселены сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев. Также в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. Их численность оценивают в 1,2 млн человек», — добавили в минтруда.

31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий.

1 МРП = Т2778.