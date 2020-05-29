Подозреваемая в создании финансовой пирамиды в WhаtsApp арестована в Нур-Султане

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Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Подозреваемая в создании финансовой пирамиды в WhаtsApp арестована в Нур-Султане, сообщили в пресс-службе департаменте полиции столицы.

«Расследуется уголовное дело по созданию финансовой пирамиды в мессенджере WhаtsApp-группы «Реальные доходы-1» и «Реальные доходы-2» в отношении гражданки Тунгышбековой А. и Алатаевой Л., в отношении которой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в департаменте полиции Нур-Султана в пятницу.

Сообщается, что установлено 74 потерпевших, сумма ущерба свыше Т100 млн.

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