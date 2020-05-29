Предоплата в интернет-магазинах должна вызывать подозрение – ДП Нур-Султана

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Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Предоплата в интернет-магазинах должна вызывать подозрение, предупредили в департаменте полиции Нур-Султана.

«Порой привлечь к уголовной ответственности интернет-магазины не представляется возможным, так как они могут быть виртуально зарегистрированы в любой стране мира и не всегда удается установить их как юридические адреса, так и IP-адреса. Добросовестные интернет-магазины сначала предоставляют свой товар, затем производится оплата. Поэтому при покупке предметов и товаров через интернет мы советуем с подозрением относиться к услугам, где сначала требуют предварительную оплату, так как именно в таких случаях люди становятся жертвами обмана», — сообщили в ДП Нур-Султана в пятницу.

Отмечается, что из зарегистрированных за четыре месяца в столице 1161 фактов мошенничества 490 фактов – преступления, связанные с интернет-мошенничеством.

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