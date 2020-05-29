Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ – Правила начисления пенсионных взносов в ЕНПФ изменились в Казахстане, сообщает пресс-служба правительства.

«Обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в ЕНПФ, исчисляются путем применения ставки, установленной ст. 25 закона к объекту исчисления обязательных пенсионных взносов.

При этом максимальный совокупный годовой доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, не должен превышать двенадцати размеров пятидесятикратной минимальной заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Объектами исчисления обязательных пенсионных взносов являются:

1) для юридических лиц – ежемесячный доход наемных работников, и физических лиц, с которыми заключены договора гражданско-правового характера, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, который не превышает пятидесятикратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

2) для лиц, занимающихся частной практикой, а также индивидуальных предпринимателей, использующих труд наемных работников – ежемесячный доход наемного работника, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, который не превышает пятидесятикратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

3) для физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не выше 10 процентов пятидесятикратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

4) для лиц, занимающихся частной практикой, а также индивидуальных предпринимателей – получаемый доход.

При этом получаемым доходом для лиц, занимающихся частной практикой, а также индивидуальных предпринимателей для целей исчисления обязательных пенсионных взносов является сумма, определяемая ими самостоятельно в пределах размеров, установленных п. 4 ст. 25 закона, но не более дохода, определяемого для целей налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом.

В случае отсутствия дохода, лица, занимающиеся частной практикой, а также индивидуальные предприниматели вправе уплачивать обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ в свою пользу из расчета 10 % от минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

5) для государственной корпорации – ежемесячные социальные выплаты на случай утраты трудоспособности и (или) потери работы, в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года, а также социальные выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью, родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей);

6) для министерства иностранных дел Республики Казахстан в части персонала дипломатической службы, работающего в загранучреждениях Республики Казахстан – 100 процентный размер оклада по приравненным должностям к персоналу центрального аппарата министерства иностранных дел Республики Казахстан;

7) для страховой организации – страховая выплата в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода);

8) для физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами – доход, полученный по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг);

9) для физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Налогового кодекса, обязательные пенсионные взносы в свою пользу, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, составляют 30 % от 1-кратного размера месячного расчетного показателя – в городах республиканского и областного значения, столице и 0,5-кратного размера месячного расчетного показателя – в других населенных пунктах. При этом применяется размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

Обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ не удерживаются с выплат и доходов:

1) указанных в пункте 2 статьи 319 Налогового кодекса, за исключением лиц, указанных в абзаце девятом подпункта 31) пункта 2 статьи 319 Налогового Кодекса;

2) указанных в статье 329, пункте 1 статьи 330 Налогового кодекса;

3) указанных в пункте 1 статьи 341 Налогового кодекса, за исключением установленных подпунктами 12), 26), 27) и 50) п. 1 ст. 341, а также подпунктами 42) и 43) п. 1 ст. 341 Налогового кодекса (в части утраченного заработка (дохода).

При исчислении обязательных пенсионных взносов не применяются корректировки к облагаемому доходу работника, указанные

в подпункте 49) п. 1 ст. 341 Налогового кодекса.

При этом обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ не удерживаются с доходов, предусмотренных абзацем шестым подпункта 17) п. 1 ст. 341 Налогового кодекса;

4) полученных в натуральной форме или виде материальной выгоды инвалидами и иными лицами, указанными в подпункте 2) п. 1 ст. 346 Налогового кодекса.

Из социальных выплат, указанных в подпункте 26) п. 1 ст. 341 Налогового кодекса, обязательные пенсионные взносы удерживаются в соответствии со статьей 26 Закона Республики Казахстан

«Об обязательном социальном страховании»;

пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Уведомление должно быть вручено агенту лично под роспись или иным способом, подтверждающим факт отправки и получения. При этом уведомление, направленное одним из нижеперечисленных способов, считается врученным агенту в следующих случаях:

1) по почте заказным письмом с уведомлением – с даты отметки агентом в уведомлении почтовой или иной организации связи;

При этом такое уведомление должно быть доставлено почтовой или иной организацией связи в срок не позднее десяти рабочих дней с даты отметки о приеме почтовой или иной организацией связи.

В случае возврата почтовой или иной организацией связи уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, направленного органами государственных доходов агенту по почте заказным письмом с уведомлением, датой вручения такого уведомления является дата проведения налогового обследования с привлечением понятых по основаниям и в порядке, которые установлены Налоговым кодексом;

2) электронным способом:

с даты доставки уведомления в веб-приложение.

Данный способ распространяется на агента, взаимодействующего с органами государственных доходов электронным способом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи;

с даты доставки уведомления в личный кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства».

Данный способ распространяется на агента, зарегистрированного на веб-портале «электронного правительства»;

3) через государственную корпорацию «Правительство для граждан» – с даты его получения в явочном порядке.»;

дополнить пунктом 42-1 следующего содержания:

42-1. В случае непогашения задолженности по обязательным пенсионным взносам и обязательным профессиональным пенсионным взносам списки физических лиц, в пользу которых взыскивается задолженность

по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, представляются в орган государственных доходов, направивший уведомление:

1) агентом, отнесенным в соответствии с системой управления рисками, предусмотренной налоговым законодательством Республики Казахстан, к категории высокого уровня риска, – в течение пяти рабочих дней со дня вручения ему уведомления;

2) агентом, отнесенным в соответствии с системой управления рисками, предусмотренной налоговым законодательством Республики Казахстан, к категории среднего уровня риска, – в течение пятнадцати рабочих дней со дня вручения ему уведомления»;

пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. На основании списков, представленных агентом в соответствии с пунктом 42-1 настоящих Правил, орган государственных доходов взыскивает суммы задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам в принудительном порядке с банковских счетов агентов не позднее пяти рабочих дней со дня получения списков.

Взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам с банковских счетов агентов производится на основании инкассового распоряжения органа государственных доходов с приложением списков, представленных агентом.

В случае отсутствия или недостаточности денег на банковском (банковских) счете (счетах) для удовлетворения всех требований, предъявляемых к клиенту, банк производит изъятие денег клиента в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Республики Казахстан.

В случае отсутствия денег на банковском счете агента в национальной валюте взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам производится с банковских счетов агента в иностранной валюте на основании инкассовых распоряжений, выставленных в национальной валюте органами государственных доходов.

Установить, что абзацы двадцать второй, двадцать третий и двадцать четвертый настоящего постановления действуют до 1 января 2021 года», — говорится в постановлении в пятницу.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.