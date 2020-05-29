Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг

Алматы. 29 мая. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг составила $1717,35.

Относительно утреннего фиксинга в четверг стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 5,95.

Стоимость унции золота в евро составила 1556,61 (-8,32), а в британских фунтах – 1398,27 (-5,01).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.