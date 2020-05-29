Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ – Лишь на севере и северо-западе Казахстана в пятницу ожидается дождь, возможен град, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на севере, северо-западе республики под влиянием ложбины циклона местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал, возможен град. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на юго-западе – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура днем +27+29, ночью +11+13.

В Алматы малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +26+28, ночью +12+14.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +33+35, ночью +19+21.

В Жамбылской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +30+35, ночью +13+18.

В Туркестанской области осадков не ожидается, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +30+35, ночью +16+21.

В Костанайской области дождь с грозой, сильная жара, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +13+18.

В Алматинской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +9+14.

В Акмолинской области кратковременный дождь с грозой без осадков, чрезвычайна пожарная опасность, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Северо-Казахстанской области дождь с грозой, утром и ночью туман, возможен град, шквал. Ветер 15-20, местами 25 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +12+17.

В Павлодарской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Карагандинской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +23+28 (на западе +32), ночью +6+11 (на юге +15).

В Актюбинской области осадков не ожидается, сильная жара, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +30+35, ночью +13+18.

В Западно-Казахстанской области без осадков, сильная жара, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +27+32, ночью +11+16.

В Атырауской области осадков не ожидается, сильная жара. Днем +33+38, ночью +17+22.

В Мангистауской области без осадков, туман, сильная жара. Днем +32+37 (на юге +40, на побережье +25+30), ночью +18+23.

В Кызылординской области без осадков, сильная жара, чрезвычайна пожарная опасность, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +34+39, ночью +18+23.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +2+7.

«В ближайшие сутки на большинстве рек равнинной территории республики будут продолжаться спады уровней воды. На отдельных горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности», — предупредили синоптики.