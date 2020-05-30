Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и пяти областях Казахстана на воскресенье

Нур-Султан. 30 мая. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской и Костанайской областях на воскресенье, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 31 мая в Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султан: днем 31 мая ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-18 метров в секунду. 31 мая в ЗКО ночью местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 31 мая ожидается ветер северо-западный порывы 18 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в субботу.

Также сообщается, днем 31 мая в Туркестанской области местами ожидаются ветер восточный 15-20 метров в секунду, сильная жара +40; в Туркестане днем 31 мая ожидается сильная жара +40.

«Днем 31 мая в Кызылординской области ожидается сильная жара 41 градус, ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. Днем 31 мая-02 июня в Костанайской области местами ожидается сильная жара +35+38», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-100%.