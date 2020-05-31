Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Алматы. 31 мая. КазТАГ — Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

«Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался в воскресенье к МКС. Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA)», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как сообщается, сближение с МКС началось примерно за два часа до стыковки, которая состоялась с опережением графика в 10.16 по времени Восточного побережья США (20.16 по времени Нур-Султана). В отличие от грузовой версии кораблей Dragon, которые после сближения с МКС захватывал дистанционный манипулятор, Crew Dragon осуществлял стыковку в автоматическом режиме. Примерно за 40 минут до намеченного времени стыковки астронавты смогли опробовать ручную систему управления кораблем.

«Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Во время 19-часового полета к МКС у астронавтов был запланирован восьмичасовой сон. В 04.45 по времени Восточного побережья США (14.45 по времени Нур-Султана) центр управления полетом разбудил их, и в 08.27 (18.27 по времени Нур-Султана) начался процесс сближения со станцией», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос.

Crew Dragon – модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. Изначально запуск пилотируемого корабля был намечен на минувшую среду, однако был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий. 2 марта 2019 года Crew Dragon был отправлен к станции с помощью Falcon 9 в автоматическом режиме и пристыковался к ней на следующий день.

Нынешний запуск – первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими «Союзами». Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.