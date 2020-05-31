Сундет Байгожин стал внештатным советником Гульшары Абдыкаликовой

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Кызылорда. 31 мая. КазТАГ — Сундет Байгожин стал внештатным советником акима Кызылординской области Гульшары Абдыкаликовой, сообщает пресс-служба акимата области.

«На должность внештатного советника акима области Гульшары Абдыкаликовой по вопросам культуры назначен Сундет Байгожин. (…) Талантливый оперный певец будет вносить вклад в развитие искусства земли Сыра, в том числе классической музыки. Планируется, что благодаря ему звезды мировой оперы будут делиться опытом с творческими исполнителями региона, а также он будет работать по их продвижению на глобальную сцену», — говорится в сообщении в воскресенье.

Сундет Байгожин родился в 1984 году в городе Аркалык Костанайской области. Окончил Казахскую Национальную академию музыки по специальности «Сольное пение». Являлся ведущим оперным певцом в театре «Астана Опера». Указом президента РК награжден орденом «Құрмет». Заслуженный деятель РК.

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