Подрывное ноу-хау от прокуратуры Костаная

Абсурдно борясь за права граждан, надзорный орган может всем капитально навредить

Деятельность формирует личность – один из постулатов общественных наук. Из этого следует, что чиновник и бизнесмен обладают различным социально-психологическим генотипом. Однако если посмотреть на судебное разбирательство между прокуратурой Костаная и тамошним филиалом АО «Казахтелеком», то можно прийти к выводу, что сфера деятельности надзорного органа лежит за пределами логики и здравого смысла. Прокуратура считает незаконным тот момент, что при досрочном расторжении договора между потребителем и поставщиком услуг скидка поставщика на объем фактически предоставленных услуг перестает действовать. Сами потребители, между прочим, такие нормы договора считают справедливыми и законными.

Провинции Казахстана однозначно не иссякли в плане креатива. Жаль только, что когда дело касается структур вроде прокуратуры, то креатив от них часто исходит негативный. Вот и прокуратура Костаная это лишний и опасный раз подтвердила. Надзорный орган подал в суд на «Казахтелеком» с целью признать незаконными приказы, согласно которым при заключении с клиентом договора о приобретении им пакета услуг на фиксированный срок, компания предоставляла ему скидку, а в случае досрочного отказа потребителя от договора предлагала ему оплатить фактически полученные услуги по полной стоимости, без скидки.

Приказами №№32 и 65 АО «Казахтелеком» утверждается форма заявления на подключение услуг. Там фиксируется, что если потребитель изъявил желание получить пакет услуг (телефония, Интернет, IP TV и так далее) и гарантировал, что будет пользоваться им в течение длительного периода времени – 12 месяцев, 24, 36, то он получает за это от компании скидку, которая варьируется в зависимости от времени длительности договора. По данным представителя «Казахтелекома» скидка может достигать до 50% по сравнению с тем, если бы граждане подключали сервисы отдельно или на неопределенный срок.

Аксиомой бизнеса является баланс интересов продавца и покупателя, поэтому в случае досрочного расторжения договора компания просила выплатить разницу между стоимостью по договору и стоимостью за фактически полученные услуги, которая была бы без скидки при режиме договора на неопределенный срок. Все эти сведения и расчеты отнюдь не секретные и находятся на сайте «Казахтелекома», а также в виде рекламных брошюр в его территориальных офисах. В договоре с клиентом данный пункт прописан не мелким шрифтом. Тот факт, что приглашенные прокуратурой на судебное заседание свидетели никаких претензий к договору и собственно «Казахтелекому» не имеют достаточно наглядно демонстрирует адекватность положения вещей общепринятым нормам экономических отношений.

Ситуация очень похожа на сюжеты из бессмертных приключений Дон Кихота от Мигеля Сервантеса де Сааведра, где крестьяне (в нашем случае потребители услуг) не понимают от кого и зачем их защищает прокуратура. Ладно бы практика гарантии фиксированного срока получения услуг взамен на те или иные бонусы являлась изобретением «Казахтелекома» и работники прокуратуры в Костанае столкнулись с таким явлением впервые. Но ведь она распространена повсеместно и достаточно взглянуть хотя бы на депозитные программы банков или абонементы тренажерных залов. Опять же поставщик услуг отнюдь не настаивал и не принуждал граждан к заключению упомянутых договоров и предлагал несколько альтернативных вариантов: договор на пакет услуг с фиксированным сроком и со скидкой; договор с неопределенным сроком (клиент может расторгнуть в любой момент, но и скидки по нему не положены); договор на каждую услугу по отдельности. Люди выбирали в зависимости от своих конкретных планов и соображений, что и подтвердили в суде.

В судебном иске прокуратуры 6 пунктов, где главной «изюминкой» выступает такой: «Признать незаконными действия АО «Казахтелеком» по взиманию плат, в т.ч. абонентских и других (задолженность/пеня) при досрочном отказе абонента от услуг телекоммуникаций (пакета услуг)». Приводим его дословно, поскольку – как справедливо отметили сами представители надзорного органа – закон надо понимать буквально. Из заявленного прокуратурой подхода вытекает, что гражданин, накопив задолженность за услуги и отказавшись затем от договора, освобождается от их оплаты. Для юморески или «хотелок» про прекрасное будущее подходит, но в суд с такими установками обращаться как минимум странно и неожиданно.

В суде первой инстанции прокуратура проиграла, хотя в провинции судьи эту организацию откровенно побаиваются. На очереди апелляционная жалоба, которая будет рассматриваться 2 июня. Здесь против ответчика может сыграть фактор онлайн-процесса из-за карантина, ведь народная мудрость гласит «хочешь, чтобы тебе отказали – обратись по телефону».

Просьбу ответчика – представителя «Казахтелекома» – отложить рассмотрение дела до того, пока не появится возможность все провести в нормальном режиме, представители прокуратуры и примкнувшего к ним представителя департамента по защите конкуренции восприняли резко отрицательно. Резоны ответчика, настаивающего на личной встрече в зале суда, вполне понятны – так гораздо удобней в полном объеме привести аргументы, подтверждающие его позицию, а также предоставить соответствующие справки и расчеты, что фактически невозможно во время слушаний онлайн. Пока лишь в очном заседании достижимо полноценное разбирательство по делу с возможностью каждой из сторон максимально точно и аргументированно изложить свою позицию.

Аргументы прокуратуры, настаивающей на немедленном рассмотрении дела, выглядят слабовато. Основной их посыл: ответчик затягивает судебное решение. Возможно это и так, однако что такого кардинально страшного произойдет, если суд признает – как того требует прокуратура – два приказа «Казахтелекома» незаконными не сейчас, а скажем через пару месяцев? Гораздо опаснее сама гипотетическая возможность признания приказов о скидках незаконными. При негативном раскладе потребители лишатся возможности получать услуги со скидками (очень существенными, кстати) и будут платить только по полному тарифу. Безусловно, бороться за права потребителей нужно и важно, вот только делать это необходимо разумно, особенно когда за дело берется прокуратура, олицетворяющая собой государство в сфере надзора за соблюдением законности. Нездоровые формы защиты интересов потребителей этим самым потребителям могут только навредить. И поставщикам услуг тоже.

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