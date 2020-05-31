Нур-Султан. 31 мая. КазТАГ — Курсирование пассажирских поездов в Казахстане начнется в три этапа, сообщает пресс-служба АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (АО «НК «ҚТЖ»).

«Согласно установленным правилам, курсирование пассажирских поездов в Казахстане начнется в три этапа: первый этап – с 1 июня; второй этап – с 10 июня», — говорится в сообщении в воскресенье.

Также сообщается, что открыты продажи ж/д билетов до озера Алаколь.

«Начиная со 2 июня на беспересадочные вагоны Алматы – Достык в составах поездов №22/21 Кызылорда – Семей и №6941/6942 Актогай – Достык, периодичностью через день. Вместе с тем, со 2 июня на беспересадочные вагоны Нур-Султан – Достык в составах поездов №121/122 Нур-Султан – Семей и №6941/6942 Актогай – Достык, периодичностью через день, а также с 12 июня на поезд №54/53 Нур-Султан – Достык, периодичностью два раза в неделю», — следует из сообщения.

Кроме того, как уточнили в ҚТЖ, учитывая высокий спрос на это направление и эпидемиологическую обстановку, в Казахстане могут дополнительно запустить следующие поезда: №13/14 Алматы – Достык, три раза в неделю; №258/257 Нур-Султан – Достык, два раза в неделю; №453/454 Алматы – Достык, три раза в неделю; №457/6941//6942/458 Семей – Шар – Достык, через день; №459/6941//6942/460 Оскемен – Шар – Достык, через день.

«АО «НК «ҚТЖ» готово предоставить дополнительные вагоны по направлению озера Алаколь, если спрос на этот маршрут будет расти», — резюмируется в сообщении.