Сильный ветер ожидается в четырех областях Казахстана в понедельник

Нур-Султан. 31 мая. КазТАГ — Сильный ветер ожидается в Акмолинской, Павлодарской, Кызылординской и Костанайской областях в понедельник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«1 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метров в секунду. В Кокшетау 1 июня утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 метров в секунду.», — говорится в распространенном в воскресенье штормовом предупреждении.

Также сообщается, что 1 июня в Павлодарской области ожидается днем местами гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 18 метров в секунду.

«Днем 1 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара +42. Ветер северо-восточный утром и днем местами 15-20 метров в секунду. 1 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае ночью и утром 1 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-100%.