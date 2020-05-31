Снятие блокпостов не означает, что Нур-Султан возвращается к прежнему ритму жизни – акимат

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Нур-Султан. 31 мая. КазТАГ — Снятие блокпостов не означает, что Нур-Султан возвращается к прежнему ритму жизни, сообщается на официальном интернет-ресурсе акимата столицы.

«В Нур-Султане с полуночи 1 июня уберут блокпосты. (…) Снятие блокпостов не означает, что город возвращается к прежнему ритму жизни», — говорится в сообщении в воскресенье.

Отмечается, что масочный режим в столице сохраняется.

«Жителям необходимо соблюдать строгие саннормы: носить маски, соблюдать дистанцию, обрабатывать руки антисептиком», -резюмируется в сообщении.

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