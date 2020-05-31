Нур-Султан. 31 мая. КазТАГ — Закон о мирных собраниях еще не вступил в силу в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства информации и общественного развития (МИОР) РК.

«25 мая главой государства подписан закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан». Закон вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования. Закон был опубликован 26 мая, таким образом, закон вступает в силу 6 июня», — говорится в сообщении в воскресенье.

В ведомстве напомнили, что до 6 июня продолжает действовать Закон РК от 17 марта 1995 года «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан».

«В этой связи, направление уведомлений о проведении мирных собраний и заявлений о получении согласования возможно после вступления в силу закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», — резюмируется в сообщении.