Нур-Султан. 31 мая. КазТАГ — В Нур-Султане пригородные маршруты планируют запустить с 1 июня, сообщает пресс-служба компании City Transportation Systems (CTS).

«С 1 июня в Нур-Султане возобновится движение пригородных маршрутов. Движение общественного транспорта с 06.00 до 22.00. Автобусы, как и ранее, проходят дезинфекцию. Водители автобусов соблюдают меры безопасности: носят маски, перчатки и пользуются антисептиками. Носить маски и соблюдать саннормы необходимо и пассажирам. (…) Производить оплату за проезд необходимо безналичным расчетом», — говорится в сообщении в воскресенье.

Напомним, 26 мая сообщалось, что с начала июня могут запустить пригородные маршруты Нур-Султана.