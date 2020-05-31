Жертв политический репрессий вспоминают в Казахстане

Алматы. 31 мая. КазТАГ – В Казахстане отмечают День памяти жертв политический репрессий, передает корреспондент агентства.

Отметим, что ранее во всех регионах Казахстана, в том числе в крупнейших городах, в День памяти жертв политический репрессий проходили мероприятия, призванные почтить память тех, кто стали жертвами тоталитарной власти СССР в 30-е и 40-е годы XX столетия. Однако с 16 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса на всей территории Казахстана был введен чрезвычайного положения (ЧП), и все массовые мероприятия по стране были отменены. Несмотря на завершение режима ЧП 11 мая, во всех регионах и крупных городах страны все еще действуют карантинные меры, которые в зависимости от эпидемиологической ситуации по коронавирусу где-то ослабляют, а где-то, наоборот, усиливают из-за темпов прироста заболеваемости COVID-19.

Согласно данным министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, в результате политики по выявлению «врагов народа» в период с 1921 по 1954 годы в Казахстане было осуждено 100 тыс. человек, к 25 тыс. из них была применена высшая мера наказания – расстрел.

«На территории республики находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАГ – АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 млн человек. В 1930-1940-е годы Казахстан был местом депортации для миллионов советских граждан. Осенью 1937 года в республику были переселены сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев. Также в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. Их численность оценивают в 1,2 млн человек», — проинформировали в минтруда.

Ощутимым ударом для Казахстана в те годы стали массовые гонения представителей казахской интеллигенции, большинство из которых были расстреляны.

По данным минтруда, в республиканский бюджет Казахстана на 2020 год на единовременную компенсацию жертвам политических репрессий заложили Т1 млн.

30 мая президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать

государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий.

Напомним, 14 апреля 1993 года был принят закон РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», а 5 апреля 1997 года первый президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ об установлении 31 мая Днем памяти жертв политических репрессий.