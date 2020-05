Компания Илона Маска провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос

Алматы. 31 мая. КазТАГ — Компания Илона Маска SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос, сообщает ТАСС.

«Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту стартовал в субботу к международной космической станции (МКС) в 15.22 по времени Восточного побережья США (01.22 по времени Нур-Султана) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция запуска идет на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA)», — говорится в сообщении.

Через 2 минуты и 36 секунд после старта произошло отделение первой ступени ракеты-носителя. Она, как ожидается, будет посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

За запуском на космодроме наблюдали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс.

Как сообщил пресс-пул Белого дома, глава государства наблюдал за запуском молча. После успешного старта он описал увиденное как повод для вдохновения. По словам президента, до этого он разговаривал с готовившимися к отправке на МКС астронавтами, а также с главой SpaceX Илоном Маском. Последнего Трамп назвал одним из «великих умов».

«Я так горд за людей, за NASA, государственный и частный (сектор). Видеть такое зрелище невероятно. Когда вы слышите этот звук – рев – вы можете представить, как это опасно», — привел слова Трампа пресс-пул.

Включение второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, выводящей Crew Dragon, произошло по графику через 2,5 минуты после старта.

Она проработает 8 минут 44 секунды. Через 3 минуты после отключения ее двигателя корабль отделится от второй ступени. Стыковка корабля с МКС должна произойти через 19 часов.

В отличие от грузовых кораблей Dragon, которые после сближения с МКС захватывал дистанционный манипулятор, Crew Dragon оснащен автоматической системой стыковки.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 был осуществлен с площадки 39А со второй попытки. В минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

Нынешний запуск – первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими «Союзами». Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.