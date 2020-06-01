Алматы. 1 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Плавательные бассейны в Алматы будут открываться вторым этапом после бань и SPA, сообщил главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«Мы, открыв бани и SPA, бассейны будем открывать вторым этапом. Несмотря на то, что в бассейнах вода дезинфицируется, поскольку там большое количество людей на стадии входа, мы сейчас разрабатываем требования, в ближайшее время приступим к открытию после разработки инструкции», — сказал Бекшин на брифинге в понедельник.

Говоря же о работе бань, он подчеркнул, что там необходимо обеспечить социальное дистанцирование, оснастить помещения для отдыха на входе санитайзерами, усилить режим проветривания, для чего задействовать все механические системы приточно-вытяжной вентиляции. Кроме того, сотрудники бань должны находиться на работе в масках и перчатках.