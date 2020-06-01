Токаев поручил повысить эффективность работы в сфере информационной политики

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Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил повысить эффективность работы в сфере информационной политики, сообщает Акорда.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву. Токаев заслушал отчет о текущей работе и перспективах деятельности министерства. Глава государства акцентировал внимание на реализации антикризисных мер и развитии гражданского общества. Также были затронуты вопросы укрепления обратной связи с населением, совершенствования механизмов государственного информационного заказа и оптимизации государственных медиаресурсов», — говорится в сообщении в понедельник.

Президент Казахстана был проинформирован о задачах, стоящих перед недавно созданными комитетом по развитию межэтнических отношений и Институтом прикладных этнополитических исследований.

Токаев поручил повысить эффективность работы в сфере информационной политики и общественного развития.

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