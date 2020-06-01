Четыре казахстанки осуждены в Бахрейне за торговлю людьми

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Алматы. 1 июня. КазТАГ — Четыре казахстанки осуждены в Бахрейне за торговлю людьми, сообщает GDN Online.

«Члены крупной сети торговли людьми, которые вовлекали женщин из Казахстана в проституцию, обещая им высокооплачиваемую работу в Бахрейне приговорены к лишению свободы. Возглавлял ОПГ 39-летний гражданин Бахрейна, его сообщницами были четыре женщины из Казахстана, три бахрейнца и один мужчина из Индии», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Высокий уголовный суд признал девять обвиняемых виновными в торговле людьми, нанесении телесных повреждений и незаконном лишении свободы. Как сообщается, четверо граждан Бахрейна и две казахстанки были приговорены к семи годам лишения свободы, гражданин Индии – к трем месяцам лишения свободы, а еще две казахстанки получили по два месяца лишения свободы за пособничество и подстрекательство к преступлению. Кроме того, четверо бахрейнцев и две казахстанки были оштрафованы на 2 тыс. бахрейнских динаров.

Также власти конфисковали 200 тыс. бахрейнских динаров, полученных от торговли людьми и торговли наркотиками.

Как сообщается, обвиняемые были арестованы после того, как консульство Казахстана сообщило властям Бахрейна о том, что женщину из Казахстана силой заставили заниматься торговлей людьми.

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«В результате расследования была выявлена сеть торговцев людьми, члены которой силой вовлекли 21 человек в торговлю людьми. Одна из казахстанок, ранее отрицавшая свою причастность к торговле людьми, призналась в занятии проституцией в Бахрейне», — говорится в публикации.

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