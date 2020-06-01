Партию автомобилистов намерены создать в Казахстане

Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Владельцы завезенных из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автомобилей объявили о планах создать партию.

«Автомобилисты, владельцы транспортных средств из стран ЕАЭС решили для интересов всех автомобилистов Казахстана создать партию автомобилистов Казахстана. Партией будут подниматься вопросы состояния дорог, дорожного сервиса, штрафы, налоги, цены на автомобили, ценообразование. Почему цены на автомобили выше, чем в других странах на аналогичные автомобили», — сказал в понедельник член инициативной группы владельцев автомобилей, завезенных из стран-участников ЕАЭС, Сулеймен Ахметов.

По его словам, один из вопросов, которым займется партия, – это решение проблемных вопросов транспортных средств, завезенных из Армении, России и Кыргызстана.

«Последние четыре дня мы собираем подписи. Будем разрабатывать устав и программу партии. Мы решили создавать партию, а не неправительственную организацию, потому что нас слишком много, нас около 200 тыс. человек, которые с иностранными номерами», — отметил активист.

На вопрос, будет ли будущая партия участвовать в парламентских выборах, Сулейменов отметил, что они не преследуют политические цели, смену правительства или режима.

«Мы хотим отстоять свои чисто экономические интересы. (…) Это, скорее всего, будет консервативная партия. Не оппозиционная и не проправительственная, она будет народная», — добавил автомобилист.

В свою очередь на собрании автомобилистов перед зданием СпецЦОНа Нур-Султана начальник управления административной полиции департамента полиции (ДП) столицы Елжан Чупеков предложил активистам создать союз автомобилистов.

Около 50 автомобилистов более двух часов дискутировали с представителями ДП. Один из автолюбителей продемонстрировал главе столичной адмполиции запись видеосюжета телеканала, на которой ведущий новостной программ цитирует чиновника: «Никакого ограничения для автомобилей с иностранными номерами в Казахстане не будет».

«Это журналист. Это я уже слышал. Это же журналист говорит. Я, честно, сам иногда страхуюсь информацию какую-то, интервью СМИ давать, потому что пилят (слова – КазТАГ)», — заметил Чупеков.

В итоге он предложил ставить автомобили с иностранными номерами на учет, на что получил категорический отказ собравшихся.

По итогам собрания заместитель начальника управления административной полиции ДП Нур-Султана Нурлан Уваев записал требования автомобилистов и обещал рапортом доложить о них вышестоящему руководству.

«Я зафиксировал точную информацию, чтоб при следующей встрече на эти вопросы мы могли вам дать четкие ответы. Подготовленные ответы. Я ничего не обещаю. Будем в средствах массовой информации (давать информацию – КазТАГ). То, что мы полтора часа стояли, разговаривали, я решил все зафиксировать. В следующий раз, по крайней мере, мы сможем вам достойно ответить», — пообещал Уваев.

Напомним, в начале 2020 года МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – в крупных городах страны регулярно проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования. 27 января в МВД РК сообщили, что «желтые» номера для ввезенных из стран ЕАЭС авто в Казахстане будут действовать год. Также полиция уверяет, что автомобили с «желтыми» номерами на дорогах страны не будут останавливать без причины.

3 февраля стало известно, что владельцы авто с иностранными номерами поймали официального представителя Казахстана в ЕАЭС Серика Жумангарина и начальника комитета административной полиции МВД РК Марата Туякбаева в даче ложных обещаний о том, что «никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет». В настоящий момент автолюбители собирают подписи под петицией к премьер-министру Аскару Мамину с требованием амнистировать уже ввезенные машины.

В этот же день правительство Казахстана приняло постановление о годе отсрочки для владельцев автомобилей с номерами стран ЕАЭС.

Необходимость регистрации иностранных автомобилей в Казахстане власти объяснили невозможностью привлекать их владельцев к ответственности за нарушения ПДД.

Как выяснило МИА КазТАГ через официальный запрос в МВД, плата за первичную регистрацию автомобиля с номерами стран ЕАЭС в Казахстане может превысить Т1,3 млн.

10 марта стало известно, что Армения усилила контроль над регистрацией авто на иностранцев после обращения Казахстана.

21 мая в МВД сообщили, что срок временной регистрации ввезенных из Армении автомобилей в Казахстане продлили на два месяца.