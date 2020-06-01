Вперед к выборам! С новыми законами о митингах, выборах и партиях

Сетевые СМИ о токаевском пакете политических реформ

Мадина АИМБЕТОВА – «О митингах, о партиях, о квотах» — 25 мая президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал закон о порядке организации и проведения мирных собраний, а также законы, вносящие изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы мирных собраний, выборов, политических партий, мобилизационной подготовки и мобилизации. Что нового эти документы привнесут в нашу жизнь?

Главным достижением нового закона о мирных собраниях стала норма об уведомительном порядке их проведения. Правда, касается она только пикетов, собраний и митингов, а вот для проведения шествия или демонстрации придется подавать в местные исполнительные органы заявление о согласовании.

Между тем в закон о партиях внесено изменение, касающееся количества людей, необходимых для создания политической организации. Если в прежней редакции закона для государственной регистрации партии в ее составе должно было быть не менее 40 тысяч членов, то в нынешней достаточно не менее 20 тысяч. Кроме того, теперь при утверждении партийных списков кандидатов в депутаты количество в них женщин и лиц, не достигших 29-летнего возраста, должно составлять не менее 30 процентов от общего числа кандидатов.

Принципиальное отличие новой редакции закона о выборах также заключается во введении нормы о 30-процентной квоте для женщин и молодежи.

Все эти законы вступают в силу по истечении 10 дней со дня их первого официального опубликования.

Мадина КУАНОВА — «Это дуля всем» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал закон о митингах. Первоначальную версию законопроекта раскритиковали активисты и международное правозащитное сообщество, после этого в проект внесли поправки. Правозащитник Евгений ЖОВТИС называет их «косметикой» и считает, что парламент пошел на минимальные уступки.

Из пункта 2 статьи 5 (обязанности организатора мирных собраний) исключили подпункт 5. Теперь организатор митингов не обязан обеспечивать безопасность участников мирных собраний, а также «содействовать органам внутренних дел в обеспечении общественного порядка». Однако в статье остались пункты, которые обязывают организаторов и участников выполнять требования полицейских и госорганов и по требованию акиматов и полиции прекращать митинг.

Депутаты внесли изменения и в статью 14 (отказ в проведении мирных собраний). Из 13 оснований для отказа в согласовании митинга депутаты убрали лишь одно. Теперь митинг нельзя запретить, объяснив это тем, что он будет мешать работе городской инфраструктуры. Депутаты посчитали это основание излишним, потому что митинги, по их мнению, и так будут проходить в специализированных местах, которые для них предназначены и подготовлены. По этому же закону местные власти должны обеспечить безопасность и удобства организаторам и митингующим.

Депутаты сохранили уведомительный характер проведения мирных собраний, который Токаев назвал своей «принципиальной позицией». Нельзя организовывать и выходить на митинги, пикеты, акции, если организаторы не отправили в акимат за пять дней до этого соответствующее уведомление. В уведомлении обязательно нужно указать цель и форму собрания, личные данные организаторов, место и время акции, предполагаемое количество участников, источники финансирования.

У властей есть три дня на ответ, 12 оснований для отказа, право предложить изменить место и время. Если акимат никак не ответит на уведомление, митинг будет считаться законным. Для проведения шествий и демонстраций необходимо получить от акимата разрешение. Так же, как и в случае с уведомлением, организаторы должны предоставить местным властям заявление, удовлетворяющее всем 13 пунктам статьи о получении согласования, власти имеют право не разрешить шествие или демонстрацию.

Директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений ЖОВТИС считает, что парламентарии обратили внимание на критику международных организаций, но внесли лишь минимальные изменения в текст законопроекта. «Такая косметика не касается ни в какой мере сути претензий и международных обязательств», — настаивает Жовтис.

Мадина НУРГАЛИЕВА, советник директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК – «Что нового в законе «О политических партиях»» — Одним из самых ожидаемых законов политического блока, инициированных Национальным советом общественного доверия при президенте РК, стал Закон «О политических партиях».

Ключевыми в новом законе являются два принципиальных момента: сокращение требований по количеству членов политической партии для регистрации новой партии и введение 30% квоты для молодежи младше 29 лет и женщин. Очень большую работу в этом направлении проделали члены рабочей группы по политической модернизации – Марат ШИБУТОВ, Андрей ЧЕБОТАРЕВ, Данияр АШИМБАЕВ, Айман УМАРОВА, Талгат КАЛИЕВ, Айдос САРЫМ, Максим СПОТКАЙ.

Введение этого закона в действие формирует новый этап партийно-политического строительства в Казахстане. Отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации новой политической партии всегда выглядело довольно резонансным и активно обсуждалось в обществе. Теперь же для государственной регистрации политической партии в ее составе должно быть не менее двадцати тысяч членов партии, представляющих структурные подразделения во всех областях, городах республиканского значения и столице численностью не менее шестисот членов партии в каждой из них. Снижение численности членов для регистрации вполне может стать основанием для появления новых политических партий в Казахстане.

Квоты для молодежи и женщин, появившиеся в новом законе, будут стимулировать действующие политические партии пересмотреть свой возрастной и гендерный состав.

Марина КОВАЛЕНКО, Александр КОНСТАНТИНОВ – «Казахстан приблизился к «слышащему государству»» — Власти изменили законодательство о митингах, выборах и партиях. Именно в соответствии с этими редакциями законов в Казахстане пройдут парламентские выборы, до которых, согласно конституционному графику, остается не более восьми месяцев.

В соответствии с международными стандартами, в избирательные партийные списки была введена квота в размере 30% для женщин и молодежи (людей моложе 29 лет). Впрочем, и.о. министра юстиции Казахстана Наталья ПАН отметила: партии не обязаны соблюдать эту 30-процентную квоту при дальнейшем распределении мандатов.

В целом же, по словам госпожи Пан, поправки «облегчат порядок создания политических партий» и «положительно скажутся» на процессе принятия государственных решений.

«Речь идет об осознанной трансформации политико-правовой системы страны, либерализации ее партийно-политического поля. Это перезапуск правил политической конкуренции, которые могут и призваны создать позитивный фон и контекст перед грядущими выборами»,— заявил “Ъ” политолог, член Национального совета общественного доверия Айдос САРЫМ.

«По факту ситуация сильно не поменялась, потому что закон, регулирующий проведение митингов и собраний, не соответствует многим стандартам ОБСЕ,— отметил в беседе с “Ъ” директор Группы оценки рисков Досым САТПАЕВ.— Если вы решили провести одиночный пикет или митинг, не связанный с маршем, который может перекрыть дорожное движение, то нет никакого смысла в уведомлении власти».

«Регистрация на выборах осталась в руках власти, и можно найти массу предлогов для непризнания подписей»,— заверил господин Сатпаев. По мнению эксперта, «все делается для того, чтобы Токаев нарастил свою легитимность в глазах внутренней и международной общественности в преддверии будущей борьбы за власть, которая наступит после того, как Нурсултан Назарбаев окончательно уйдет с политической сцены».

Виктория ПАНФИЛОВА – «В Казахстане могут появиться новые партии» — В Казахстане зарегистрировано девять партий, но все они, по словам эксперта, подчиняются политической конъюнктуре. «Созрела необходимость в создании пропорционально-мажоритарной системы. Именно мажоритарная система позволяет пройти независимым кандидатам, выбирать не партии, а личности», – считает Карлыгаш НУГМАНОВА. Пропорциональное представительство означает, что мандаты распределяются строго пропорционально числу полученных партией голосов.

Ожидаемый закон о проведении мирных собраний хоть и назвали либеральным, но многих он разочаровал, поскольку власть диктует условия проведения акций. Закон устанавливает уведомительный принцип проведения и организации мирных собраний, обязательную норму закрепления в центральных частях районов городов мест для проведения акций и другие новшества. Правда, специализированные места для проведения мирных собраний будут определяться органами власти. Исключение сделано для одиночных пикетов, которые можно проводить где угодно, в том числе у правительственных зданий – раньше это строго запрещалось.

Казахстанский политолог Ерлан КАРИН отметил, что президентский пакет политических реформ уже на стадии активной реализации. «Не прошло и года с момента создания Национального совета, как в его рамках уже реализованы первые серьезные политические реформы. Причем члены Нацсовета участвовали как на стадии выдвижения, так и на всех этапах разработки и обсуждения всех ключевых законопроектов. На подходе и другие законы», – отметил Карин.

Димаш АЛЬЖАНОВ, политолог – «Пустые реформы Токаева» — Говоря о прогрессе политических реформ и «кардинальной смене парадигм в общественной политике» инициированных ТОКАЕВЫМ, которые «способствуют еще более широкому и активному вовлечению женщин и молодежи в общественно-политические процессы», советник президента Ерлан КАРИН намеренно вводит общество в заблуждение. Речь идет о новых законах о мирных собраниях и парламентской оппозиции, а также о поправках в закон о политических партиях и выборах. Пакет этих законов власти продают обществу под видом «политической модернизации», хотя в реальности они никак не улучшают ситуацию ни с регистрацией партий, ни с политическим плюрализмом, ни с подлинным представительством женщин и молодежи. А в случае с мирными собраниями, наоборот, накладывают еще больше ограничений на права и свободы граждан.

Расчет властей состоит в том, чтобы новые ограничения по организации митингов подать вместе с другими незначительными изменениями, имитирующих демократизацию общественно-политической жизни страны. Этим власти надеются с одной стороны, создать положительный образ «слышащего государства», с другой — получить дополнительные законные основания недопущения оппозиционных митингов и увеличение наказания за участие в них.

Поэтому предложение Токаева снизить регистрационные требования до 20 000 членов является еще одной пустой мерой. Она не затрагивает основы ограничительной системы, которая позволяет властям контролировать партийное поле и регистрировать только угодные партии. Подлинная реформа, направленная на развитие независимых и устойчивых партий, требует полной отмены действующего закона и репрессивной практики в области регулирования политических партий. Создание и регистрация партий не должны быть неподъёмным бременем для общества, а сами партии не должны служить барьером к участию в выборах для лиц, которые хотят самостоятельно баллотироваться в парламент или местные представительные органы.

Другой инициативой Токаева является обязательная 30% квота для женщин и молодежи в избирательных списках политических партий. Квоты — это один из механизмов продвижения гендерного равенства в представительных органах. В мире существуют два типа квот: обязательные (на уровне закона) и добровольные (когда партии принимают на уровне внутренних правил). Однако, и это самое важное условие, все квоты работают и эффективны только при наличии демократических выборов, политической конкуренции и развитой партийной системы. В условиях Казахстана, где партии являются техническими атрибутами авторитарного режима, а выборы тотально фальсифицируются квоты — бесполезная вещь. Этот механизм не будет работать, так как нет среды, куда он функционально должен быть встроен.

«Данияр Ашимбаев: Нужно учитывать национальные интересы, а не мнения зарубежных экспертов» — Следует отметить, что новый Закон «О мирных собраниях» предоставляет хорошие возможности гражданам для выражения своего мнения. Есть много ситуаций, когда митинг является очень важной формой выражения протеста – по социальным, экономическим и политическим вопросам. Конечно, если ситуация требует именно митинга, это означает, что власть где-то что-то недоработала, проигнорировала обращения, создала ситуацию, когда у людей не осталось другого выхода, кроме как выйти на улицу. И эффективная работа госорганов – лучшая гарантия от таких форм выражения своего мнения. Это право граждан.

В то же время, для нашего общества очень важны такие ценности, как стабильность и согласие. В современных условиях разжигание страстей по некоторым щепетильным вопросам может спровоцировать, например, межнациональные или межконфессиональные конфликты. Поэтому, принимая законы, регулирующие отношения в этой сфере, нужно руководствоваться, прежде всего, здравым смыслом, а не постоянными ссылками на международные нормы права. Есть темы, которые можно и нужно обсуждать на митингах, и есть темы, которые на митингах обсуждать не следует. Тем более, что в нашем обществе уже есть группы, которые выражают радикальные и даже агрессивные точки зрения в этих вопросах.

Мади АЛИМОВ – «Сможет ли новый закон о митингах всколыхнуть «политическое болото»?» — Будем честны перед самими собой. Мы все уже забыли, что такое цивилизованная политическая жизнь. Давно кануло в Лету такое понятие, как политическая конкуренция. Напрочь отсутствует борьба идей, политических платформ, различных концепций. Как следствие, на протяжении всех этих лет рядовые законопослушные граждане в большинстве своем приходили на избирательные участки в рамках сугубо формального процесса, чтобы «на автомате» бросить в урны выдаваемые им бюллетени. А значительная часть общества беззастенчиво предавалась абсентеизму, голосуя ногами.

Сможет ли новый закон о мирных собраниях хоть как-то всколыхнуть это политическое и электоральное болото? Окажутся ли наши люди способными на то, чтобы цивилизованно, но твердо высказывать свои требования после того, как государство дало им на это хоть какой-то шанс? Или же всеобщая апатия и инфантильность настолько глубоко въелись в наши поры, что нас уже ничем не проймешь? Быть может, этот закон нам теперь и вовсе ни к чему?

Остается надеяться, что, сделав первый шаг, мы не остановимся на полпути, и наша политическая действительность изменится в лучшую сторону. А такие печальные эксцессы, которые имели место весной и летом прошлого года, останутся достоянием истории, а мы сумеем извлечь из них полезные уроки. Причем это касается и власти, и общества, и отдельно взятых граждан. Время конфронтации должно уйти в прошлое.

«Гульмира Илеуова: четверть граждан не знает за какую партию голосовать на выборах в Мажилис» — Весной следующего года должны состояться выборы в Мажилис и маслихаты, которые пройдут по партийным спискам и уже сейчас началась заметная активность ряда партий во главе с правящей. Гульмира ИЛЕУОВА, президент Центра социальных исследований «Стратегия», ответила на ряд вопросов «Эху Казахстана», прокомментировав ситуацию и процессы партийного строительства в стране в связи с принятием нового закона о партиях — Если Вы спрашиваете необходимы ли новые партии, то я говорю – конечно! Мы же видим результаты наших опросов, в которых видно, что четверть населения говорит, что даже если мы пойдем на выборы, то мы не знаем за какую партию проголосуем. Это не те люди, которые отдают свои предпочтения Нур-Отану, а граждане, стремящиеся на президентских и парламентских выборах себя как-то показать. Им интересно пойти на избирательные участки, так как это единственная возможность себя проявить. И когда такие гигантские массы электората не знают за какую партию проголосуют, то, конечно, будет ожидание. То есть, уже есть запросы на некую новую политическую силу.

Потом некоторые от безысходности уходят в Нур-Отан потому что из кого выбирать? Соответственно, снизу запросы есть, а сверху мы видим ответы в виде закона о партиях, в котором и произошло снижение планки для регистрации до 20 тысяч человек. Мы все это на НСОДе обсуждали и были совершенно разные предложения, в том числе, даже опустить планку до 500 человек. Но решили не спешить и действовать постепенным способом. Такая вот своеобразная либерализация и улучшение, без скачков, так как новый президент не склонен к резким движениям, которые могут раскачать баланс политических сил. Поэтому запрос есть, деньги для этого в стране тоже имеются, какие-то элитные группы, которые жаждут создания новых партий, также есть. Как это воплотится в реальность, посмотрим, но у меня лично мало надежды, так как я думала, что этот процесс партийного строительства с весны должен был начаться. Ведь сформироваться, раскрутиться и быть в форме до марта следующего года будет очень трудно.

Сейчас национал-патриотической риторики практически нет. У меня такое ощущение, что деньги перестали выделять. То есть, лидеры данного движения, по моему мнению, маргинализированы. Я не исключаю, что в условиях несистемности и такой слабой не артикулированности большого количества запросов, которые есть в обществе, эта тематика стихийным образом пройдет в политику и возможно какие-то лидеры появятся, но они не будут в структуре официальных партийных образований. После кордайских событий, наоборот, настолько деморализовано это направление, поскольку нет представлений как быть и что делать. Я даже сочувствую властям, потому что если мы уходим от этнической составляющей национального строительства, а приходим именно к гражданской, то это требует большой работы со стороны соответствующих структур. А сейчас просто вот так ставить на национал-патриотов и думать, что они поднимут эту тематику даже если не пройдут в парламент, просто не серьезно. Для наших властей это особо не нужно и чревато серьёзными потрясениями, потому что они и так видят, что все неспокойно и зачем им еще вбрасывать какие-то такие вещи, которые будут работать против условного статус кво?

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