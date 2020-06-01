Алматы. 1 июня. КазТАГ – Казахстанские спортсмены возобновляют учебно-тренировочные сборы, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

«Национальный Олимпийский комитет Казахстана совместно с национальными федерациями приняли решение о поэтапном возобновлении учебно-тренировочных сборов для членов национальных сборных команд (НСК) по олимпийским видам спорта», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, для организации и контроля за качественным учебно-тренировочным процессом в условиях изоляции при НОК создан оперативный штаб, руководителем которого назначен глава Дирекции спорта Елсияр Канагатов.

«Возобновление тренировочного процесса в режиме карантина — это шаг, который был отработан службами НОК, федерациями и администрациями спортивных баз. Предпринимаются беспрецедентные меры для того, чтобы обеспечить все необходимое для безопасности спортсменов. Во время режима ЧП на территории нашей страны большинство членов наших команд находились дома на самоизоляции и тренировались в домашних условиях. Но сейчас, после отмены режима чрезвычайного положения, командам необходимо продолжить интенсивную подготовку к важным соревнованиям для завоевания олимпийских лицензий. Конечно, самым главным для нас по-прежнему является здоровье спортсменов, поэтому сейчас важно обеспечить для них максимально качественный и безопасный тренировочный процесс. Все понимают, какая эта нестандартная ситуация, но мы благодарны заинтересованным сторонам за слаженную работу», — сказал Канагатов.

Отмечается, что специализированные спортивные базы, аккредитованные НОК, будут допущены к проведению тренировочных процессов только при полном соблюдении санитарно-дезинфекционного режима согласно алгоритму работы спортивных объектов, баз и залов, утвержденному постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 10 мая 2020 года № 36 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан». Готовность, соответствие объектов и соблюдение ими установленных норм во время учебно-тренировочного процесса будет на контроле у созданного оперативного штаба.

«В дополнение к этому, для исключения рисков и минимизации контактов во время проведения сборов, НОК разработал регламент специальных мер изоляции для спортивных баз, которые будут принимать спортсменов. Допуск на базу будет закрыт всем категориям граждан, кроме членов НСК. Количество персонала будет максимально сокращено. Для персонала, который будет контактировать со спортсменами, будут предусмотрены те же условия изоляции, что и для членов команды. Для остальных сотрудников, обеспечивающих деятельность базы во внешнем контуре, будут исключены возможности для любого контакта со спортсменами», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что все члены НСК, допущенные к участию в тренировочном процессе, будут проживать и питаться изолированно. Контакты между разными командами будут исключены. Осмотр спортсменов и персонала будет проводиться несколько раз в день. Все общие помещения будут дезинфицироваться в отсутствие спортсменов, согласно установленному графику.

«Перед национальными командами также поставлены строгие задачи по соблюдению превентивных мер. Все члены команды по прибытию на базу в течение нескольких дней обязаны пройти режим карантина, после которого будет проведено ПЦР-тестирование на наличие КВИ. К сборам будут допущены только члены команды, прошедшие данные этапы. Все задействованные в работе лица (спортсмены, тренеры, персонал) будут обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты в достаточном объеме. Первыми учебно-тренировочные сборы начнут боксеры в Олимпийском центре в «Акбулак». На сегодняшний день база полностью готова в плане обеспечения санитарно-эпидемиологических мер безопасности. На объектах были проведены соответствующие проверки по соблюдению всех санитарных норм. После того, как боксеры пройдут предварительные этапы проверки, к УТС будут поэтапно допущены другие команды», — резюмируется в сообщении.