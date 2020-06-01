Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Почти в Т4,5 млрд оценили строительство велодорожек в Нур-Султане.

«Организатор – государственное учреждение «Управление охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана»; наименование – работы по ремонту/благоустройству территории; дополнительная характеристика – строительство инфраструктуры велосипедного транспорта (вторая очередь); цена за единицу Т4 472 460 026», — говорится в описании лота на портале государственных закупок.

В экспертном заключении по рабочему проекту «Инфраструктура велосипедного транспорта (вторая очередь)» сообщается, что общая протяженность велосипедных трасс составляет 123 074 м.

«Протяженность «Инфраструктура велосипедного транспорта (вторая очередь)»: I этап равен – 47 766 м; II этап равен – 35 908 м; III этап равен – 39 400 м», — отмечается на портале.

В заключении к рабочему проекту указано, что начало работ предусмотрено в мае 2020 года, однако на 1 июня заявки на тендер все еще рассматривались, всего было подано пять заявок.

«Задел по годам строительства: первый этап 2020 год – 100%; второй этап 2021 год – 100%; третий этап 2021 год – 100%», — указано в заключении.