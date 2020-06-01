Казахстанский тенге в мае укрепился к 37 валютам из 39 – Нацбанк

Алматы. 1 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстанский тенге в мае укрепился к 37 валютам из 39, официальный рыночный курс тенге к которым ежедневно рассчитывается Национальным банком, сообщает центробанк Казахстана.

«Среднемесячный официальный обменный курс тенге к доллару США после ослабления в апреле укрепился в мае на 3,6%, до Т418,09/$1, к евро – на 3,5%, до Т455,18, к китайскому юаню – на 4%, до Т58,86, к российскому рублю – на 0,2%, до Т5,75, сообщается в ежемесячном отчете», — размещенном на официальном сайте Нацбанка РК в понедельник.

Ослабела нацвалюта в мае к двум из 39 ежедневно рассчитываемых Нацбанком рыночных курсов валют к тенге: австралийскому доллару и кыргызскому сому, к остальным валютам – также укрепился, указывается в документе.