Культурные центры Казахстана и Туркменистана могут открыться в Ашхабаде и Нур-Султане

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Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ – Культурные центры Казахстана и Туркменистана могут открыться в Ашхабаде и Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о создании, функционировании и деятельности культурных центров», — говорится в проекте постановления правительства Казахстана.

Согласно проекту соглашения, стороны содействуют в открытии и функционировании деятельности культурных центров в столицах двух государств – в городах Нур-Султан и Ашхабад.

«Основными целями настоящего соглашения являются: 1) содействие взаимопониманию и дружбе между народами обоих государств сторон; 2) развитие отношений и сотрудничества между сторонами в области культуры и языков; 3) содействие в реализации соглашений в области культуры, а также других документов, протоколов в области культурного сотрудничества и обучения языков между сторонами», — сказано в документе.

При этом, деятельность культурных центров не должна преследовать целей или осуществлять какую-либо деятельность, которые запрещены законодательствами Казахстана и Туркменистана.

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«Культурные центры не могут вести религиозную, миссионерскую или иную деятельность, которая противоречит законодательству государства пребывания», — указано также в документе.

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