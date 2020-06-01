Перенос касс букмекеров в игорные зоны РК признали неэффективным еще в 2017 году

Алматы. 1 июня. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Перенос касс букмекеров в игорные зоны Казахстана признали неэффективным еще в 2017 году, сообщила исполнительный директор саморегулирующей организации (СРО) букмекеров Казахстана Гульмира Бергенова.

«Перенос в зоны первый раз обсуждался еще 2017 году. И тогда он не смог попасть даже в концепцию законопроекта, потому что как инструмент был признан неэффективным. Его эксперты признали неэффективным», — сказала Бергенова в прямом эфире «Лоббирование закона против игорного бизнеса: причины и последствия» в Казахстанском пресс-клубе в понедельник.

По ее словам, проводился специальный анализ регуляторного воздействия (АРВ), «есть такой большой документ, по итогам которого оценивается, стоит вводить какой-то инструмент в регулирование отрасли или не стоит».

«Так вот в 2017 году перенос был признан еще неэффективным, а потом вдруг эта идея появляется от депутатов в мажилисе, рабочей группе, и отправляется, естественно, заключение в правительство. Правительство первый раз говорит, что оно против, что это неэффективная норма и дает свое отрицательное заключение. Что вы думаете? Обычно на этом разговор прекращается. Но нет, депутаты повторно отправляют заключение, типа, «а вы уверены?» Повторное заключение опять проходит все круги государственных согласований, даже администрация президента говорит о том, что это неэффективно и то, что должен быть проведен анализ», — отметила спикер.

По ее мнению, все изменилось словно по мановению волшебной палочки.

«Везде идет отрицательное заключение, и тут вдруг раз, и в мажилисе это заключение вдруг становится положительным. И все вдруг говорят кардинально противоположное. Все вдруг с этой нормой согласны, она эффективная. Вице-министр национальной экономики идет еще дальше, заявляя, что АРВ уже проведен. Это 13 мая, и уже одобрен межведомственной комиссией, хотя на самом деле, нам, бизнесу, вынесли АРВ на обсуждение только 25 мая, то есть задним числом все это было сделано», — подчеркивает исполнительный директор СРО букмекеров РК.

Как она пояснила, АРВ оказалось старым.

«При этом АРВ, которое нам дали обсудить, на 99% – старая версия 2017 года, то есть разработчик даже не потрудился поменять цифры: там данные 2013 года, данные 2014 года. О каком анализе вообще можно говорить, о каком подходе по защите предпринимателей в Казахстане. Этих фактов, по-моему, уже более чем достаточно, чтобы сделать вывод: если нельзя, но кому-то очень хочется, то, оказывается, можно. А вот почему кому-то очень хочется, чтобы букмекеры перекочевали в игорные зоны, мы с вами очень скоро узнаем, когда на месте освободившихся касс букмекерских контор откроется что-то другое. Я не буду сейчас пророчествовать, но вы сами все увидите», — резюмирует Бергенова.