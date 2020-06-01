Сильная жара ожидается во вторник в Алматинской, Мангистауской и Актюбинской областях

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Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ – Сильная жара ожидается во вторник в Алматинской, Мангистауской и Актюбинской областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 2 июня в Алматинской области сохраняется сильная жара +35. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

В Мангистауской области днем во вторник местами ожидается сильная жара +40. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«Днем 2 июня в Актюбинской области по югу ожидается сильная жара +38, ветер северо-восточный местами порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.

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