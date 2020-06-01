В Т5,5 млрд оценили строительство 2,25 км одной из улиц Нур-Султана

Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. В Т5,5 млрд оценили строительство 2,25 км улицы А62 на участке от улицы Кордай до трассы Астана-Караганда в Нур-Султане.

«Организатор – государственное учреждение «Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан»; наименование – работы по сооружению автомобильной дороги; дополнительная характеристика – строительство улицы А62 на участке от улицы Кордай до трассы Астана-Караганда; цена за единицу Т5 546 954 303», — говорится в описании лота на портале государственных закупок.

В экспертном заключении по рабочему проекту, выданном РГП «Госэкспертиза», сообщается, что строительная длина улицы 2111,17 м, протяженность улицы 2250 м.

Сообщается, что магистральная улица общегородского значения регулируемого движения будет иметь восемь полос движения, иметь светофорную сигнализацию на пересечении с улицами А123, А104; А102, Тулебаева.

«Вдоль проектируемой улицы с двух сторон предусмотрены велосипедные дорожки шириной 1,5 м и пешеходные тротуары шириной 3 м с устройством пандусов на перекрестках. (…) Рабочим проектом предусмотрено 10 автобусных остановок с посадочными площадками и автопавильонами, 11 стоянок для парковки автомашин, четыре пересечения с улицами, пять примыканий, 12 внутриквартальных съезда», — сказано в заключении к рабочему проекту.

Также сообщается о продолжительности строительства улицы по времени.

«Нормативная продолжительность строительства составляет – 21 месяц. Начало строительства со II квартала 2021 года, согласно письму заказчика ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» от 25 сентября 2019 года № 503-06-07/1720. Распределение инвестиций по годам строительства составляет: 2021 год – 42,8%; 2022 год – 57,2%», — говорится в заключении РГП «Госэкспертиза».

Согласно карте-справочнику 2gis отрезок улицы А62 расположен перед зданием железнодорожного вокзала «Нұрлы жол». В настоящее время улица Кордай до района жд-вокзала не прорублена.