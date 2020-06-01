Скандинавский антициклон приближается к Казахстану

Новости 63 0
Многовекторность Казахстана – 2020 Многовекторность Казахстана – 2020
3042

Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ – Скандинавский антициклон приближается к Казахстану, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Антициклон с районов Скандинавии принесет понижение температуры на северную, центральную и восточную территорию Республики Казахстан, местами с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются кратковременные дожди с грозами и выпадением града», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 2-4 июня.

На юге и юго-западе с теплыми воздушными массами с районов Ирана, по словам синоптиков, сохранится жаркая и сухая погода.

«Местами усилится ветер, на юге с пыльными бурями», — сказано в сообщении.

Похожие материалы:

  1. Кратковременные дожди с грозами ожидаются на севере Казахстана в ближайшие трое суток
  2. Жаркую погоду без осадков прогнозируют синоптики в Казахстане 23-25 мая
  3. Неустойчивый характер погоды ожидается в выходные в Казахстане
  4. Дождь ожидается местами по Казахстану в среду
  5. США выделили более Т321 млн Казахстану на борьбу с корью

Новости партнеров

Загрузка...