Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ – Скандинавский антициклон приближается к Казахстану, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Антициклон с районов Скандинавии принесет понижение температуры на северную, центральную и восточную территорию Республики Казахстан, местами с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются кратковременные дожди с грозами и выпадением града», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 2-4 июня.

На юге и юго-западе с теплыми воздушными массами с районов Ирана, по словам синоптиков, сохранится жаркая и сухая погода.

«Местами усилится ветер, на юге с пыльными бурями», — сказано в сообщении.