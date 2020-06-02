16 автомобилей повышенной проходимости за Т277 млн планирует купить МВД РК

Нур-Султан. 2 июня. КазТАГ – 16 автомобилей повышенной проходимости за Т277 млн планирует купить министерство внутренних дел Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Автомобиль патрульный повышенной проходимости; цена за единицу – Т10 900 000; количество – 10; плановая сумма – Т109 000 000», — говорится в описании лота на сайте государственных закупок, опубликованном 1 июня.

Заявки по данному лоту принимаются до 8 июня.

«Автомобиль поделен на три части – кабину водителя, салон для размещения сотрудников (сопровождающих), камера для задержанных», — говорится в технической спецификации к лоту.

Другой лот размещен тоже 1 июня и срок заявок по нему также рассчитан до 8 июня.

«Автомобиль для транспортировки наряда повышенной проходимости; цена за единицу — Т28 000 000; плановая сумма – Т168 000 000», — сказано в описании лота.

Согласно техспеке, это должны быть фургоны с колесной формулой 6х6.

«Кабина со спальным местом: наличие; Цвет: белый, серый; Количество мест в фургоне: не менее 28 (мягкие сиденья со спинкой)», — указано в техспецификации.