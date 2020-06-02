Алматы. 2 июня. КазТАГ – По данным Института международных финансов (The Institute of International Finance, IIF), страны Персидского залива переживают наихудший экономический кризис в истории, сообщает Reuters.

«Институт международных финансов заявил, что шесть стран Совета сотрудничества стран Залива (GCC) переживают наихудший экономический кризис в истории из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Общий реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в этом году сократится на 4,4%, несмотря на некоторые признаки того, что распространение вируса удалось успешно сдержать и карантинные меры были ослаблены», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сокращение государственных расходов, принятое региональными властями для сдерживания роста дефицита бюджета, «может с лихвой компенсировать потери, связанные с сокращением экспорта нефти», но общий дефицит, как ожидается, все равно увеличится до 10,3% ВВП в этом году с 2,5% в 2019 году.

По информации издания, Центральный банк Саудовской Аравии заявил вчера, что выделит дополнительные $13,3 млрд своей банковской системе, чтобы помочь банкам поддержать частный сектор, после того как потребительские расходы резко упали в апреле из-за карантинных мер.

«По данным IIF, региональная банковская система остается стабильной с сильной ликвидностью и капитализацией и относительно низким количеством неработающих кредитов. Власти GCC выделили 4% ВВП или $54 млрд для поддержки банков. ВВП Саудовской Аравии, крупнейшей экономики региона, может сократится на 4% в этом году, а дефицит увеличится до 13%. ВВП Омана может сократиться на 5,3%, а его дефицит может увеличиться до 16,1% в этом году с 9,4% в 2019 году, говорится в сообщении IIF», — отмечается в публикации.