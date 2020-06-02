35% созданных по доркарте рабочих мест предназначены для молодежи – Нурымбетов

Нур-Султан. 2 июня. КАзТАГ – Владимир Радионов. 35% созданных по дорожной карте занятости рабочих мест предназначены для молодежи, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«По дорожной карте занятости запланирована реализация 6,5 тыс. проектов, 5,3 тыс. проектов уже запущено, создано 130 тыс. новых рабочих мест, 35% из которых – это молодежь», — сказал Нурымбетов на заседании правительства во вторник.

По его словам, программа дает хороший экономический эффект: 250 тыс. человек будут участвовать в этих проектах, Т210 млрд будут выплачены в виде заработных плат и социальных выплат, отечественным предпринимателям будет оказана поддержка в размере Т700 млрд.

«23 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) получат заказы и будут сохранять рабочие места», — уточнил Нурымбетов.