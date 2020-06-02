С начала 2020 года трудоустроено 184 тыс. казахстанцев – Мамин

Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане с начала 2020 года в службы занятости обратилось 260 тыс. человек, из которых 184 тыс. уже трудоустроено, заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

«В рамках реализации всех государственных программ в текущем году планируется мерами занятости охватить1,22 млн человек. На эти цели в программе «Еңбек» предусмотрено Т176 млрд. С начала года обратилось уже 260 тыс. человек, из которых184 тыс. уже трудоустроено», — сказал Мамин на заседании правительства во вторник.

По его словам, хорошая динамика реализации мер по поддержке занятости – в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Жабылской областях. Отстают: Шымкент, Актюбинская, Мангистауская и Западно-Казахстанская области.

В Шымкенте – низкий показатель по выдаче грантов на трудоустройство на социальные рабочие места и привлечения на общественные работы. Также Актюбинская область имеет низкий уровень по выдаче грантов. Мангистауская и Западно-Казахстанская области имеют низкий рейтинг по социальным рабочим местам и молодежной практике – это показатель недостаточной работы акиматов, отметил глава правительства РК.

«Мы будем вести постоянный системный контроль занятости и по итогам полугодия вопрос занятости будет рассмотрен на расширенном заседании правительства под председательством главы государства», — сказал Мамин.

Глава правительства поручил министерствам труда и социальной защиты, национальной экономики, сельского хозяйства принять конкретные меры по активизации занятости по всем госпрограммам, акиматам регионов – обеспечить по итогам первого полугодия достижения всех показателей реализации госпрограмм, в том числе программы «Еңбек», министерству труда и социальной защиты – вести анализ и мониторинг достижения акиматами запланированных индикаторов, особенно в части трудоустройства граждан на постоянные рабочие места.