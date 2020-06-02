Алматы. 2 июня. КазТАГ – Мониторинг содержания бензапирена в атмосферном воздухе начали осуществлять в Алматы, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По поручению министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзума Мирзагалиева c 1 июня 2020 года «Казгидромет» приступил к мониторингу содержания бензапирена в атмосферном воздухе в Алматы. Пробы воздуха будут отбираться один раз в неделю на пяти постах ручного отбора проб, результаты анализов будут публиковаться в ежемесячных бюллетенях на сайте и страницах социальных сетей «Казгидромет», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Бензапирен – это ароматическое соединение, представитель семейства полициклических углеводородов, которое обладает сильнейшей канцерогенной активностью и чрезвычайно токсично. По степени воздействия на организм бензапирен относится к высшему классу опасности. Образуется при сгорании углеводородного жидкого, твердого и газообразного топлива.