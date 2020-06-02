Цены производителей промпродукции в Казахстане в мае снизились на 19,5%

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Нур-Султан. 2 июня. КазТАГ – Цены предприятий-производителей промышленной продукции в мае 2020 года, с начала года снизились на 19,5%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Согласно статданным, в мае цены на средства производства повысились на 3,4%, услуги промышленного характера – на 2,9%, на потребительские товары – на 2%.

За прошедший месяц цены предприятий-производителей на мазут стали ниже на 50,7%, нефть — на 46,7%, пропан и бутан сжиженные — на 23,2%, бензин — на 10,5%, топливо дизельное – на 6,8%, на металлические руды — выше на 12,3%, газ природный — на 5,3%, уголь — на 1,3%.

На цинк отмечено снижение цен на 16,7%, свинец — на 11,6%, алюминий — на 9,4%, медь — на 6,3%, прокат черных металлов — на 3,6%, их повышение — на благородные металлы на 11,8%.

Увеличение цен производителей наблюдалось на крупы на 9,6%, муку пшеничную — на 8,8%, ржаную — на 5,7%, мясо скота — на 6,8%, птицы — на 2,3%, чай — на 6,4%, макаронные изделия — на 5,5%, рис — на 5,1%, сахар — на 4,9%, молочные продукты — на 3,4%, масло растительное — на 3%, хлеб — на 2,8%, отмечают статистики.

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