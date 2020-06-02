Инфляция в Казахстане за январь-май составила 3,7% — статкомитет

Нур-Султан. 2 июня. КазТАГ – Инфляция в Казахстане за январь-май 2020 года составила 3,7%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики.

«С начала текущего года повышение цен отмечено на овощи на 22,4%, фрукты – на 18,3%, сахар-песок – на 12,1%, крупы – на 10,6%, баранину – на 8,6%, масло сливочное, макаронные изделия – по 7,5%, муку – на 6,9%, изделия из мяса – на 6,8%, конину – на 6,7%, говядину – на 6,1%, сыр сычужный – на 5,5%, рыбу мороженую – на 5,4%, свинину – на 4,2%, колбасные изделия – на 4,1%, молоко пастеризованное – на 4%, чай – на 3,7%, булочные и мучные изделия – на 3,4%, кисломолочные продукты – на 3,2%, творог – на 3%, хлеб – на 2,4%. Минеральная и питьевая вода подорожала на 5,6%, табачные изделия – на 5,3%, прохладительные напитки – на 3,4%», — говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета.

Снижение цен зафиксировано на капусту белокочанную на 27,9%, рис – на 2,6%, пшено – на 1,7%.

За май, по сравнению с декабрем 2019 года, цены на продовольственные товары увеличились на 6,8%, непродовольственные – на 2,1%, платные услуги – на 1,2%, отмечается в документе.