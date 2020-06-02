Нур-Султан. 2 июня. КазТАГ – Казахстанские военнослужащие готовятся к участию в военном параде в Москве, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«Началась подготовка военнослужащих к участию в военном параде в Москве. В парадный расчет включены военнослужащие воинских частей десантно-штурмовых войск Казахстана. Для безопасности их здоровья поручено усилить дезинфекционно-санитарный режим: не реже двух раз в день проводить медосмотр, а также обработку, влажную уборку и проветривание. Кроме того, участники парада изолированы от остального личного состава, ограничено посещение их посторонними лицами и родственниками», — говорится в сообщении во вторник.