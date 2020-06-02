ЕЭК убрала упоминание о претензиях России к Казахстану в статье про адмбарьеры в ЕАЭС

Алматы. 2 июня. КазТАГ – Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) убрала упоминание о претензиях России к Казахстану в статье про административные барьеры в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), передает корреспондент агентства.

«Хотелось бы обратить ваше внимание на не совсем корректную новость, которая была опубликована на сайте агентства 29 мая 2020 года по ссылке (приводится гиперссылка

на статью «Казахстан отказался от запрета на вывоз металлолома после претензий России» – КазТАГ). Прошу вас заменить публикацию. Ниже в письме представлена актуальная и точная информация», — говорится в письме советника секретариата министра ЕЭК по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ Асмик Карапетян, поступившем в редакцию МИА КазТАГ во вторник.

На что редакция агентства ответила, что не вносит правок в уже опубликованные материалы.

«В указанном вами материале «Казахстан отказался от запрета на вывоз металлолома после претензий России» фактологических ошибок нет. Как следует из сообщения самой ЕЭК, сначала Россия сочла препятствием планы Казахстана запретить вывоз металлолома, затем последовал отказ Казахстана от этих планов», — пояснила редакция представителю ЕЭК.

Однако в ЕЭК в своем новом письме процитировали измененный вариант статьи на сайте комиссии, со ссылкой на которую ранее был опубликован материал агентства. В новой редакции материала ЕЭК пропало упоминание о том, что Россия выражала несогласие по поводу планов Казахстана запретить вывоз металлолома – в итоге, в новом письме комиссия продолжила настаивать на том, что в материале КазТАГ якобы вышли неточности.

«Просим внести правки в текст, так как вышли фактологические неточности», — заявила в письме Карапетян.

Напомним, в опубликованном 29 мая материале МИА КазТАГ было процитировано следующее сообщение ЕЭК: «Министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян рассказал о совместной со странами «пятерки» работе по устранению наиболее чувствительных препятствий и о достигнутых результатах. Так, одно из них – возможное введение запрета на вывоз лома и отходов цветных и черных металлов из Казахстана. Это препятствие было выделено Россией в рамках консультаций заместителей министров стран союза с комиссией». Также приводилась цитата: «Результатом консультаций с участием заместителей министров государств-членов союза стало решение Республики Казахстан о нецелесообразности введения запрета на вывоз лома и отходов цветных и черных металлов со своей территории».

Отметим, что незадолго до этого – 19 мая на заседании Высшего Евразийского совета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий ЕЭК. Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между странами ЕАЭС многогранно и затрагивает практически весь спектр экономических, социальных, гуманитарных отношений, а рассмотрение этих вопросов в пятистороннем формате с привлечением ЕЭК может затруднить их практическую реализацию. По мнению Токаева, включение в полном объеме таких вопросов, как здравоохранение, образование и наука, в сферу компетенций ЕЭК может существенно поменять ее экономическую направленность, «другими словами, будет противоречить сути договора о создании ЕАЭС от 2015 года». Также президент Казахстана выразил мнение, что некоторые представители ЕЭК проявляют чрезмерное честолюбие. Кроме того, он призвал предоставить странам ЕАЭС равный доступ для работы в ЕЭК.