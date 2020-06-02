С начала года в Кызылординской области создано 4 355 новых рабочих мест — аким

Нур-Султан. 2 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Кызылординской области с начала 2020 года создано 4 355 новых рабочих мест, заявила аким области Гульшара Абдыкаликова.

«По программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек» сначала года в области было создано 4 355 новых рабочих мест, в том числе постоянных – 2 292», – сказала Абдыкаликована заседании правительства во вторник.

По ее словам, мерами содействия занятости было охвачено 11 434 человека, из которых 4 419 человек трудоустроены на постоянные рабочие места. В том числе, на социальные рабочие места трудоустроена 982 человека, на молодежную практику – 1452 человека, общественные работы – 4 111 человек. До конца года показателями по всем направлениям программы будет охвачено 27 тыс. человек.

«По Дорожной карте занятости населения на реализацию 276 проектов определен лимит в сумме порядка Т37 млрд тенге. На сегодня объявлены конкурсы по 274 проектам: из них завершено 268, начата реализация 198 проектов, трудоустроено 3 436 человек, в том числе, через центр занятости 1 443 человека», — сказала Абдыкаликова.

Основной драйвер создание рабочих мест — развитие малого и среднего бизнеса. К примеру, по программе «Енбек» прокредитован 3 091 проект в сфере МСБ, в рамках которых дополнительно создано 3 075 постоянных рабочих мест. 3523 безработных и самозанятых получили гранты на новые бизнес-идеи и начали собственный бизнес.

«Мы определили основные направления развития МСБ в сферах сельского хозяйства, производства продуктов питания, строительных материалов, туризма, отдыха и других видов услуг. Предполагается реализация порядка 200 проектов. До конца года в рамках государственных и отраслевых программ, частных инициатив и антикризисных мер в занятость будет вовлечено 44 351 человек», — резюмировала Абдыкаликова.