Зараженного коронавирусом акима Темиртау отправили домой на самоизоляцию

Караганда. 2 июня. КазТАГ – Зараженного коронавирусом акима Темиртау Галыма Ашимова отправили домой на самоизоляцию, передает КазТАГ.

«Результат теста на коронавирусную инфекцию акима Темиртау положительный. На данный момент Галым Ашимов находится дома. Состояние здоровья медики оценивают, как стабильное. Жалоб на недомогание нет. Аким будет находится в самоизоляции 14 дней. Все контактные из числа работников акимата сдали тесты на коронавирус, результаты отрицательные», — сообщили в пресс-службе акима Темиртау во вторник.

Обязанности главы города сейчас возложены на заместителя акима Мираса Куттыбай.

«Аппарат акимата Темиртау работает в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.

В акимате уверяют, что Ашимов не мог заразить других, пока был носителем, поскольку уже два месяца проводит все встречи и совещания в режиме видеосвязи.